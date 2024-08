Orsato si ritira, gli arbitri Massa e Guida: "Sarà una mancanza incredibile"

Davide Massa e Marco Guida, arbitri internazionali di Serie A, hanno un compito molto importante quest'anno, assumere il ruolo di leader trainanti per i 'nuovi' e per i meno esperti che si approcciano alla categoria. Con l'addio di Daniele Orsato ci sarà sicuramente più lavoro per tutti, come testimonia lo stesso Massa a Sky Sport: "Parlano i numeri, Daniele è stato negli ultimi 5 anni uno dei 3 arbitri più forti al mondo, se non il più forte, ma non solo lui. Con Valeri, Irrati e Orsato perdiamo un qualcosa come 700 gare di Serie A. La mancanza di Daniele dal punto di vista della personalità si sente già nel gruppo, sarà una mancanza incredibile, ma noi un po' più anziani con il tempo che passa ci dobbiamo arrogare l'incarico di far sentire il meno possibile la loro mancanza: prima di tutto in campo, decidendo e facendo le cose per bene, cercando di essere un po' da esempio per i più giovani".

Anche Marco Guida è d'accordo con il collega: "Daniele è un amico, questo è il mio 16° campionato e lui c'è sempre stato. È chiaro che è una mancanza forte, a livello personale e di gruppo. Questa eredità dobbiamo spalmarla un po' su quelli più esperti, è una responsabilità che ci prendiamo volentieri, proveremo a far sentire la mancanza sempre meno all'interno del gruppo e per il campionato italiano".

