Orsato torna al Maradona, l'ultima volta andò male: i precedenti

© foto di TuttoSalernitana.com

Daniele Orsato torna al Maradona. Andò male l'ultima volta: 6 marzo, 1-0 del Milan. Molto meglio il 28 novembre quando il Napoli superò 4-0 la Lazio. In totale il fischietto del famoso fallo di Pjanic non sanzionato (almeno) col secondo giallo nel 2018 ha diretto 48 volte il Napoli con 17 vittorie, 15 pareggi e 16 sconfitte. Equilibrio totale. In attesa di domenica.