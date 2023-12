Osimhen abbatte il muro del Cagliari: il nigeriano la sblocca di testa

TuttoNapoli.net

Dopo aver saltato sei partite tra metà ottobre e metà novembre, Victor Osimhen si è ripreso il suo posto al centro dell'attacco del Napoli, ma non aveva ancora trovato la rete. In una settimana, poi, si è sbloccato due volte: martedì in Champions League contro il Braga e adesso in campionato contro il Cagliari. Il Napoli passa a poco più di venti minuti dalla fine con la rete del neo Pallone d'Oro africano: cross di Mario Rui e incornata vincente del nigeriano per l'1-0 degli azzurri.