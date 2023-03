Osimhen da record! Gol all'andata e al ritorno in Champions: mai nessuno del Napoli ci è riuscito

Altri due gol segnati in Champions con il Napoli per Victor Osimhen, due reti che gli permettono di infrangere l'ennesimo record della sua stagione.

Altri due gol segnati in Champions con il Napoli per Victor Osimhen, due reti che gli permettono di infrangere l'ennesimo record della sua stagione in azzurro. Secondo Opta, il nigeriano è il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le partite di una fase a eliminazione diretta di Coppa Campioni e Champions League. Un ruolino inarrestabile per la punta di Spalletti, che stasera ha demolito anche l'Eintracht di Francoforte permettendo agli azzurri di accedere comodamente ai quarti di finale dopo Milan e Inter.