Osimhen, l'amico-giornalista: "Sarà operato oggi, probabile un mese di stop"

Ultime notizie sull'infortunio a Victor Osimhen, a riferirle su Twitter è Oma Akatugba, giornalista e amico dell'attaccante del Napoli. Il giornalista nigeriano, presente ieri sera a San Siro, scrive sul social: "Gli auguriamo una pronta guarigione. Quando ho visto come ha reagito dopo lo scontro ho capito che era successo qualcosa di brutto. Victor sarà operato domani. Probabilmente starà fuori per un mese".

Victor will undergo an operation Tommorrow. He is likely to be out for up to a month. https://t.co/qEQVZ1VM3J