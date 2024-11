Foto Osimhen-mania in Turchia: spopola un gatto con la sua maschera

Come a Napoli nell'anno dello scudetto, anche in Turchia è partita la Osi-mania. Sui social è diventata virale la foto di un gatto che indossa la classica maschera del bomber azzurro, Victor Osimhen, subito entrato in sintonia coi tifosi e l'ambiente. Al Galatasaray l'ex Napoli è già diventato un idolo con 8 gol in stagione, tra questi doppietta al Tottenham in Europa League.