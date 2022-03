Osimhen non è solo: anche Immobile e Vlahovic in difficoltà con le big, il dato

Non se la cavano benissimo nemmeno i due migliori marcatori del nostro campionato in quanto a % di reti vs le prime 10

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa stagione, Victor Osimhen ha giocato 18 partite, 15 dal primo minuto. Tra le squadre affrontate dall'attaccante della nazionale nigeriana ci sono il Milan, l'Inter (x2), la Juventus, la Roma, la Lazio, la Fiorentina e il Verona, per un totale di 671 minuti in campo. In nessuno di questi match, Osimhen è riuscito a mettere a segno un goal o un assist. Non se la cavano benissimo nemmeno i due migliori marcatori del nostro campionato in quanto a % di reti vs le prime 10 della classifica generale: Immobile (5/20; 25%), Vlahovic (6/20; 30%).