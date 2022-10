Il Napoli raddoppia al 20' ancora con Victor Osimhen!

Il Napoli raddoppia al 20' ancora con Victor Osimhen! Imbucata di Di Lorenzo per Kvaratskhelia che in area di rigore salta netto Lopez e mette in mezzo per il nigeriano che di prima intenzione non sbaglia.