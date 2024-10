Osimhen rientra dall'infortunio col botto: entra al 78' e segna in rovesciata

Victor Osimhen ritorna alla grande dall'infortunio che lo aveva costretto a saltare due partite più la convocazione in Nazionale. L'attaccante del Galatasaray subentrato al 78esimo nella gara contro Antalyaspor, prima si è visto annullare un gol dopo due minuti per offside, poi nei minuti di recupero ha trovato di nuovo la rete persino in rovesciata e stavolta regolare. Fanno così 3 gol e 2 assist in 5 presenze per il nigeriano in prestito dal Napoli.