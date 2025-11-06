Osimhen, rimpianto Napoli? Mediaset: "Re della Champions mentre Hojlund e Lucca..."

"Osimhen re di Champions: tripletta da urlo e rimpianti Napoli" si legge su Sportmediaset in un articolo a firma di Max Cristina dopo la tripletta del nigeriano in Champions. Si parla di Osi e delle difficoltà del Napoli in zona offensiva e si parla comunque di rimpianto anche se non c'era altro epilogo che l'addio per la volontà del giocatore di andare via.

"Victor Osimhen è tornato a essere il centravanti che faceva tremare le difese europee. In Champions League, l’ex bomber del Napoli ha firmato una tripletta spettacolare con la maglia del Galatasaray in casa dell'Ajax, mettendo in fila dietro di sé i più grandi campioni della competizione nella corsa al titolo di capocannoniere provvisorio della competizione, da Haaland a Kane passando per Mbappé e Yamal.

Una prestazione, con tre gol in 19 minuti ad Amsterdam, che ha fatto il giro del mondo e che riaccende, inevitabilmente, il rimpianto dei tifosi del Napoli. Solo pochi mesi fa, il club di De Laurentiis decideva di cederlo definitivamente per una cifra record, 75 milioni di euro, una scelta che - seppur resa necessaria da rapporti ormai logori - oggi molti guardano con nostalgia, osservando da lontano la rinascita del nigeriano sotto le luci europee. Specialmente in un periodo dove l'attacco di Antonio Conte, affidato a Hojlund e Lucca in attesa del ritorno di Lukaku, fatica a brillare".