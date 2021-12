Osimhen rinvia il ritorno in Italia: si allontana l'esordio in Coppa d'Africa

Era in Nigeria, stava tornando, domani avrebbe svolto una visita di controllo per l'ok definitivo prima di volare in Camerun per la Coppa d'Africa. Ora è positivo al Covid, deve restare in Nigeria in isolamento, tornerà in Italia, per la visita, solo quando sarà negativo. Chissà quando. Slitta la partecipazione di Victor Osimhen alla manifestazione alla quale tanto tiene. Una brutta notizia per il ct della Nigeria che lo aspettava quanto prima. La competizione comincia il 9 gennaio.