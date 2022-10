Osimhen scala la classifica dei bomber all time del Napoli: agganciato Schwoch al 35esimo posto

Victor Osimhen continua a scalare la classifica dei bomber all time della storia Napoli.

Victor Osimhen continua a scalare la classifica dei bomber all time della storia del Napoli. Con il gol decisivo siglato ieri al Bologna che è valso tre punti per gli azzurri, il centravanti nigeriano è salito a 32 gol in maglia Napoli: agganciato Stefan Schwoch al 35esimo posto dei bomber all time della storia azzurra.