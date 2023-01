Osimhen tra i migliori bomber d'Europa: a fine stagione tentativo per il rinnovo

Il Napoli prosegue il suo cammino esattamente come prima della sosta mondiale

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Il Napoli prosegue il suo cammino esattamente come prima della sosta mondiale. La squadra di Spalletti ha chiuso a quota 50 il girone d'andata (ed a questa soglia è sempre arrivato lo Scudetto) confermandosi come la miglior squadra d'Europa per media punti (2.63, come soltanto l'Arsenal in Premier League) ed in un collettivo che funziona alla perfezione l'uomo copertina è sempre di più Victor Osimhen. Il nigeriano è andato a segno anche a Salerno nonostante pochi palloni giocabili in una gara abbastanza rognosa fino al primo gol. Una rete annullata, il 2-0 sfruttando un palo di Elmas e Ochoa a negargli la doppietta con un guizzo: devastante come ormai quasi sempre.

Solo due alieni meglio di lui in Europa

Osimhen a Salerno è salito quota 13 gol in campionato (in 14 gare giocate da titolare), confermandosi tra i migliori bomber europei. Un gol ogni 96 minuti per il nigeriano e nei Top 5 campionati europei soltanto in due fanno meglio di lui: un certo Lewandowski (un gol ogni 90 minuti) ed ovviamente Haaland con una rete ogni 68' dopo l'ultima tripletta. Poi c'è il nigeriano con una media straordinaria anche senza calciare i rigori, non un dettaglio di poco conto.

A fine stagione tentativo per il rinnovo

Contratto in scadenza nel 2025 e le sirene della Premier League messe in standby già la scorsa estate per il desiderio di concludere positivamente il suo percorso a Napoli. Lo scenario è di offerte a tripla cifra per il Napoli e forse a doppia cifra per lui mentre per il rinnovo il club partenopeo sarebbe pronto a derogare dal nuovo tetto ingaggi, ma chiaramente senza poter competere con le big inglesi. Se ne riparlerà solo a fine stagione, come concordato da tutti.