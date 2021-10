Ospina da record: 737' senza subire reti col Napoli e la Colombia

Il Napoli batte la Salernitana 1-0 nel derby campano valevole per l'undicesima giornata di campionato. Gli azzurri continuano la striscia di clean sheet, quarta gara consecutiva in Serie A senza subire reti. A proseguire il suo record d'impattibilità è anche David Ospina. Il poritere del Napoli, infatti, sommando i minuti giocati in maglia azzurra e con la Colombia è arrivato a 737'.