Ospina promosso con la Colombia: per ESPN merita 7 in pagella

Promossi tanto Ospina che Cuadrado nella selezione colombiana, che ha battuto il Cile per 3-1 nelle qualificazioni a Qatar 2022: entrambi guadagnano un 7 in pagella da ESPN. Il portiere resta inoperoso per tutto il primo tempo, salva nella ripresa su Pulgar e in generale si fa sempre trovare pronto sulle conclusioni avversarie. Una spina nel fianco dei cileni è stato l'esterno della Juventus, che però non è stato impeccabile in occasione della rete della bandiera degli avversari.