Ospite speciale a San Siro? Possibile la presenza di Spalletti

Si prevede una grande notte a San Siro. Una grande partita, super, importante per il primo posto in classifica. Al Meazza ci sarà il tutto esaurito. Superata quota 73 mila, si va verso il sold out. In tribuna potrebbe esserci Luciano Spalletti come riferito dal Corriere dello Sport. Il ct dell'Italia potrebbe dunque accomodarsi sugli spalti per godere dello spettacolo della partita tra Inter e Napoli.