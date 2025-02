Ostigard lascia il Rennes dopo 6 mesi: si trasferisce in Bundesliga

Leo Ostigard lascia il Rennes: il norvegese si era trasferito in Ligue 1 la scorsa estate e dopo soli sei mesi dice già addio alla Francia. Come riportato su X da Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato Sky Deutschland, l'ex Napoli ai tedeschi dell'Hoffeneim in Bundesliga. La formula è del prestito fino al termine della stagione.

