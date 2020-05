Otto anni fa Lavezzi e Del Piero salutavano la Serie A

Sono già passati otto anni dal 20 maggio 2012, giorno della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, notte magica all'Olimpico con la coppa alzata dagli azzurri e il doppio saluto di due campioni. Tutti voi ricorderanno le lacrime di Lavezzi, l'argentino era alla sua ultima con la maglia del Napoli, non c'erano ancora ufficialità ma sembrava ormai scontato il suo addio. Pochi giorni dopo si sarebbe trasferito al Psg per l'intera somma della clausola da circa 30 milioni di euro. Del Piero, bandiera bianconera, aveva già salutato i tifosi allo Stadium per l'ultima di campionato e all'Olimpico collezionò l'ultima presenza - dal sapore amaro - da capitano juventino.