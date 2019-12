Otto gare senza vittorie: ultima volta azzurri chiusero al 6° posto

Nove anni è da tanto che il Napoli non rimaneva a secco di vittorie per otto turni come adesso. L'ultima volta, fra il gennaio e il marzo 2010, era il primo Napoli di Walter Mazzarri e la squadra azzurra inanellò cinque pareggi (contro Genoa, Inter, Siena, Roma e Milan) e tre sconfitte (Udinese, Bologna e Fiorentina) arrivando al termine della stagione al sesto posto in classifica che valse la qualificazione all'Europa League della stagione successiva, ma anche un pesante -23 dall'Inter prima in classifica.