Out anche a Varsavia, per qualcuno era fuori per volere di Spalletti

Dopo la panchina con la Salernitana, molti erano convinti fossero altri i motivi alla base dell'esclusione e per questo avevano fatto arrabbiare Spalletti. Invece Lorenzo Insigne era veramente affaticato e infatti salterà anche la partita di domani e non è stato neppure convocato dall'allenatore e non partirà per la trasferta di Varsavia. La conferma, questa, sul fatto che davvero ci fossero problemi fisici dietro la scelta di Spalletti di puntare all'Arechi su altri calciatori. Nessun disegno particolare, nessun caso da annotare. Semplicemente un fastidio. Insigne tornerà presto. Fino a prova contraria, è capitano e titolare quando sta bene. Altrimenti giocano gli altri. La rosa è ampia.