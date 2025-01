Ufficiale Out Garnacho: l'argentino parte dalla panchina in Man United-Brighton

Alle 15 il Manchester United scende in campo contro il Brighton per la 22ª giornata di Premier League. Alejandro Garnacho, attaccante accostato al Napoli in questa sessione invernale come possibile sostituto di Kvaratkshelia, non giocherà titolare. Il tecnico dei Red Devils Amorim lascia inizialmente l'argentino in panchina.

