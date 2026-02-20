Palladino come Conte: niente conferenza prima di Atalanta-Napoli! Ma lì il motivo c'è
Il conto alla rovescia per Atalanta-Napoli entra nel vivo. Gli azzurri saranno di scena domenica alle 15:00 a Bergamo contro l’Atalanta, guidata da Raffaele Palladino. Dalla città lombarda arrivano indicazioni chiare sulla vigilia: il tecnico nerazzurro non parlerà in conferenza stampa, avendo già rilasciato dichiarazioni martedì sera nel post-partita di Borussia Dortmund-Atalanta.
Il club ha fatto sapere che la squadra si è allenata questa mattina al centro sportivo di Zingonia e sosterrà domani una seduta pomeridiana a porte chiuse. Palladino ha diretto l’allenamento con il gruppo quasi al completo: gli unici indisponibili restano Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, entrambi alle prese con problemi fisici. Preparazione intensa, dunque, in vista di una sfida che vale punti pesanti per la classifica.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
