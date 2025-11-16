Ufficiale Pallone d'oro africano, chi succederà a Lookman? Tra i tre candidati c'è anche Osimhen

vedi letture

La CAF ha chiuso le discussioni nate attorno alla prima lista dei candidati, rendendo ufficiale la terna per il premio di Giocatore Africano dell’Anno. La short list iniziale aveva fatto discutere per le pesanti esclusioni di Mbeumo, Wissa, Lookman, vincitore della passata stagione, e Marmoush, protagonisti di alto livello in questa stagione.

I tre finalisti sono i grandi favoriti annunciati: Achraf Hakimi, reduce da una stagione da protagonista nel PSG coronata con la Champions League, e Mohamed Salah, da anni ai vertici. Con loro Victor Osimhen, bomber nigeriano ed ex Napoli, oggi al Galatasaray, che punta sia al premio sia a trascinare la Nigeria verso i playoff per i Mondiali 2026.