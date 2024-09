Pallone d'Oro, gli azzurri pagano l'annus horribilis: nessun candidato del Napoli

Attraverso i canali ufficiali de L'Equipe, sono stati svelati i candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2024 e dei premi secondari collegati a esso. La cerimonia di assegnazione si terrà il 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Nessuna candidatura per i calciatori del Napoli dopo la pessima stagione post-scudetto conclusa con il decimo posto in Serie A e nessun trofeo in bacheca.

La lista completa dei 30 candidati al Pallone d'Oro.

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG)

Federico Valverde (Real Madrid/URU)

Phil Foden (Manchester City/ENG)

Ruben Dias (Manchester City/POR)

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG)

Erling Haaland (Manchester City/NOR)

Nico Williams (Athletic Club/ESP)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR)

Toni Kroos (Real Madrid/GER)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER)

Martin Odegaard (Arsenal/NOR)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP)

Vinicius (Real Madrid/BRA)

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG)

Rodri (Manchester City/ESP)

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR)

Declan Rice (Arsenal/ENG)

Cole Palmer (Chelsea/ENG)

William Saliba (Arsenal/FRA)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR)

Bukayo Saka (Arsenal/ENG)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA)

Ademola Lookman (Atalanta/NGA)

Antonio Rudiger (Real Madrid/GER)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP)

Lautaro Martinez (Inter/ARG)

They're the best players of the world... here are our 2024 Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/QcmNxvPx8T