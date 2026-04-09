Parma, chi sostituirà Pellegrino contro il Napoli? Cuesta pensa ad una soluzione a sorpresa

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Il Parma dovrà fare a meno di Mateo Pellegrino, faro dell’attacco crociato e, di gran lunga, miglior marcatore.

Il Parma dovrà fare a meno di Mateo Pellegrino, faro dell’attacco crociato e, di gran lunga, miglior marcatore. In pole position per partire dal 1' contro il Napoli c’è Nesta Elpege, arrivato durante l’inverno e unica vera prima punta a disposizione dopo il nuovo infortunio di Matija Frigan.

Le alternative offensive e l’ipotesi tridente leggero

Un’altra possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da Daniel Mikolajewski, giovanissimo attaccante della Primavera che si sta mettendo in luce tra i pari età. Stando a quanto riferisce Parmalive, resta poi sul tavolo l’ipotesi di un attacco più leggero, privo di un vero centravanti di riferimento. Gabriel Strefezza ha già ricoperto in carriera il ruolo di falso nueve e, considerando anche l’atteggiamento molto difensivo dell’andata, Cuesta potrebbe optare per un tridente rapido per sfruttare gli spazi che i partenopei inevitabilmente concederanno. L’italo-brasiliano, supportato da Oristanio e Ondrejka sugli esterni, garantirebbe grande imprevedibilità, grazie a continui scambi di posizione capaci di mettere in difficoltà la difesa azzurra. Inoltre, con il rientro di Almqvist, il tecnico avrebbe un’ulteriore carta da giocare a partita in corso, potendo anche ricorrere ai centimetri di Elpege qualora fosse necessario un vero numero 9. Difficile, tuttavia, che l’allenatore crociato rinunci al francese dal 1’, anche per la posizione tranquilla in classifica e per non rischiare di perdere fiducia nel giocatore, consapevole di avere un’occasione importante per mettersi in mostra davanti ai nuovi tifosi. Attenzione però al tridente leggero: prevedere l’undici iniziale di Cuesta resta sempre complicato e non sarebbe affatto sorprendente vedere Strefezza alla guida dell’attacco ducale.