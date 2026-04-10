Parma, le ultime di formazione: Cuesta non cambia assetto, così sostituirà Pellegrino

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Il Parma si prepara ad affrontare il Napoli, con un grosso dubbio: chi sostituirà lo squalificato Pellegrino al centro dell'attacco?

Il Parma si prepara ad affrontare il Napoli, con un grosso dubbio: chi sostituirà lo squalificato Pellegrino al centro dell'attacco? Le ultime arrivano dal portale specializzato Parmalive: "In vista della prossima gara contro il Napoli, mister Carlos Cuesta dovrà fare a meno di Mateo Pellegrino, squalificato per somma di ammonizioni. Chi sarà dunque a sostituirlo? Ci sono possibilità di un attacco leggero o di falso nove, ma è molto probabile che il tecnico maiorchino vada nel segno della continuità di modulo: accanto a Strefezza ci sarà dunque Elphege, alla prima da titolare in Serie A.

Per il resto, Cuesta recupera Troilo (al rientro dalla squalifica), ma Circati rimane in vantaggio per ricoprire il ruolo di centrale, mentre capitan Delprato e Valenti completeranno il terzetto a difesa della porta di Suzuki. Possibile riconferma anche per il duo di palleggiatori in mezzo al campo, con Nicolussi Caviglia e Bernabé sulla mediana assieme a Keita. Infine, nessuna novità sugli esterni, dove agiranno Britschgi e Valeri (rispettivamente a destra e sinistra)".