Parte la nuova stagione, oggi il raduno a Castel Volturno: assente Osimhen

Il Napoli si ritrova oggi a Castel Volturno per dare il via alla nuova stagione. Primi test medici, prima della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, fissata per venerdì 14 luglio. Al Konami Training Center ci saranno pochi titolari per via degli impegni con le rispettive nazionali di giugno. Tra i sicuri assenti Victor Osimhen.