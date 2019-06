Partito l'assalto a Manolas: difficile prenderlo con contropartita, la Roma ha bisogno di soldi

Dopo due sessioni estive terminate con un nulla di fatto, stavolta Raul Albiol ha accettato l'offerta del Villarreal che pagherà la clausola da 4mln di euro. Cifra simbolica stabilita proprio la scorsa estate, al momento del rinnovo del contratto, per dargli la possibilità di liberarsi e tornare a casa. Consapevole da tempo della situazione, il Napoli non s'è fatto trovare impreparato e, dopo aver seguito anche Nathan Aké, classe '95 del Bournemouth, ha affondato il colpo per Kostas Manolas, primo obiettivo del club ed anche il preferito di Carlo Ancelotti. Una trattativa resa possibile dalla clausola da 36mln di euro, sicuramente al di sotto del reale valore del giocatore.



Come raccontato ieri da Tmw, il Napoli ha trovato l'accordo con l'agente del giocatore, Mino Raiola (circa 3,5mln di euro più bonus), anticipando la concorrenza, ma ha intenzione di trattare sulla base di questa cifra, provando però a non ricorrere alla clausola rescissoria che presuppone il pagamento cash. Difficile l'inserimento di contropartite, soprattutto per giocatori di secondo piano, anche perché il club giallorosso ha urgenza di monetizzare, dovendo realizzare plusvalenze entro il 30 giugno per il fair play finanziario a cifre anche superiori di quelle della clausola di Manolas.