Prima pagina Pavard su La Gazzetta dello Sport: "Possiamo fare il Triplete, non sottovalutate Inzaghi"

"Ti giochi il Milan" è il titolo proposto oggi in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. Il soggetto è Rafael Leao, che secondo il quotidiano non è da considerare certo della conferma in rossonero anche nella prossima stagione, quando potrebbe andare in scena una rivoluzione anche della rosa oltre che dal punto di vista dirigenziale. "Tutti in bilico, anche Leao - si legge ancora nel titolo principale -. Deciderà l'Europa: Rafa è a rischio come Theo e Maignan". Non entrare in Champions League finendo in Europa o Conference League o, addirittura, restare senza coppe europee, inciderebbe in maniera negativa sulle casse del club rossonero: in quel caso verrebbe valutata la cessione di un big per fare cassa e Rafael Leao, insieme a Theo Hernandez e Mike Maignan, sarebbe tra gli indiziati principali.

Nel taglio alto si parla invece di Inter con le parole di Benjamin Pavard che punta la sfida dell'ex contro il Bayern Monaco e fissa gli obiettivi stagionali ("Possiamo fare il Triplete, non sottovalutate Inzaghi"), mentre sul fronte Juventus trova spazio John Elkann che "Non ci cita il club nella lettera agli azionisti Exor. E Tudor rilancia Yildiz". Di spalla spiccano invece l'atletica e lo sci.