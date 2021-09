Per Fabian oggi la 134a in azzurro: staccherà Alemao per agganciare Bagni

Quest'oggi Fabian Ruiz sul campo della Sampdoria raggiungerà le 134 presenze in azzurro. Lo spagnolo ha la possibilità quindi scalare un'altra posizione nella storia del club come presenze all time: Fabian supererà dunque le 133 di Alemao e potrà agganciare un altro mostro sacro come Bagni a quota 134 al 95esimo posto.