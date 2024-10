"Per il Napoli ha rifiutato anche club inglesi": ecco le due offerte respinte da Lukaku in estate

Nella serata di ieri, al termine della gara vinta 2-0 a San Siro contro il Milan, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha elogiato Romelu Lukaku e ha dichiarato che in estate, pur di tornare a lavorare con lui, il centravanti belga ha rifiutato offerte dalla Premier League: "Con Romelu c’è grande empatia, voleva venire a Napoli e lavorare di nuovo insieme. Ha anche rifiutato la Premier. Posso parlare benissimo di lui".

Come ricorda Tmw, il trasferimento di Romelu Lukaku a Napoli s'è concretizzato solo il 29 agosto, dopo che il Napoli ha capito che non avrebbe ceduto Victor Osimhen. Quantomeno, non l'avrebbe fatto a titolo definitivo. Ed effettivamente quel sì arriva dopo una lunga attesa del centravanti belga che nel frattempo tra luglio e agosto aveva rifiutato un paio di proposte dalla Premier League: il primo club che s'è fatto avanti è stato il West Ham, poi è stato il turno dell'Aston Villa che quando ha ricevuto le offerte per Jhon Duran (poi rimasto a Birmingham) ha valutato proprio la possibilità di acquistare Lukaku per sostituire il calciatore sudamericano. Alla fine però il tutto s'è concluso con un nulla di fatto, anche perché Lukaku non era d'accordo. E a conti fatti sta avendo ragione lui.