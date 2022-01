"Per me è fortissimo": su Lobotka aveva ancora una volta ragione Hamsik

Una volta ancora aveva ragione lui, aveva ragione Marek Hamsik. In campo, così come nelle valutazioni su altri calciatori. Era il 26 marzo 2021 quando l'ex capitano del Napoli, in una simpatica intervista con Peppe Iodice, parlava così di Lobotka: "Per me è fortissimo, però non ha avuto possibilità di esprimere le sue qualità".

Quelle parole, pronunciate nel momento peggiore di Lobotka, avevano fatto sorridere in molti. Con Gattuso l'ex centrocampista del Celta non era mai riuscito a trovare spazio, finendo ai margini della rosa e perdendo la forma fisica ottimale per la mancanza di stimoli. A distanza di dieci mesi, la situazione si è totalmente ribaltata ed ora Lobotka è diventato elemento centrale nel Napoli di Spalletti, confermando le parole di Hamsik. D'altronde era stato lo stesso Marek a suggerire a Giuntoli di visionare questo regista, passato in pochi mesi da elemento misterioso a vera rivelazione.