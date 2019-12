Perchè farne un dramma?

Il mercato non è ancora aperto, eppure una delle operazioni più rumorose della prossima sessione è già ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna in Italia, al Milan. Dopo un inseguimento allo svedese che ha visto anche il Napoli protagonisti, l'ormai ex attaccante dei LA Galaxy ha scelto di tornare a Milano, sponda rossonera, per una nuova avventura italiana dopo gli anni americani in MLS.

Perchè drammatizzare? - Vero che il Napoli era sullo svedese, è la suggestione ha scaldato gli animi di tutto l'ambiente partenopeo. C'è ora, però, chi sta additando il mancano arrivo di Ibra come una grande occasione persa, addirittura come quello che potrebbe essere uno dei più grandi rimpianti dell'era De Laurentiis. Perchè? Vero che lo svedese ha tanta voglia di dimostrare ancora di poter essere decisivo, ed negli states ha dimostrato di poterlo essere. Eppure, il campionato italiano è diverso: se è vero che il suo approdo a Napoli sarebbe stata una sfida interessante e di sicuro avvincente per tutto l'ambiente, non esiste un dramma per il mancato arrivo di un 38enne nel corso di una stagione dove servono - al momento - più certezze che scommesse.