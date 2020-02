Perché Gattuso preferisce l'Europa League ai quarti di Champions

Europa League o battere il Barcellona, cosa firmi? "Europa League tutta la vita, significherebbe vincere tante partite". La risposta di Gattuso in conferenza stampa può aver sorpreso qualcuno. Non sarebbe traguardo banale conquistare i quarti di Champions superando i campioni blaugrana. Ma l'allenatore del Napoli non vuole illudere nessuno e ha ricordato il vero obiettivo del Napoli: conquistare per l'ennesima volta un piazzamento in campo europeo. Certo, il fascino della Champions resiste, e battere il Barcellona resta un sogno da coltivare convinti, ma è troppo importante, da qui in avanti, dare continuità al lavoro di questi giorni e per farlo serviranno altre vittorie. Lo ripete sempre l'allenatore: "Non mi fido, bisogna pedalare, facciamo un filotto" sono frasi ormai storiche di Gattuso. Un filotto, appunto, porterebbe dritti in Europa League. Un traguardo necessario per cambiare volto alla stagione. Il Barcellona arriva dopo: la doppia sfida è prestigiosa e per superare il turno servirà un'impresa.