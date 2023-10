Perché il girone per il Napoli si fa interessante nonostante la sconfitta

Il Real Madrid supera il Napoli al Maradona ma ci sono comunque diversi motivi per sorridere. Intanto per la prestazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Real Madrid supera il Napoli al Maradona ma ci sono comunque diversi motivi per sorridere. Intanto per la prestazione, dato che gli azzurri non sono stati affatto inferiori agli spagnoli e poi perché nell'economia del Gruppo C inizia a delinarsi una situazione decisamente interessante. Il Napoli lotta per il secondo posto al momento condiviso con il Braga che ha battuto l'Union Berlino.

Proprio il Braga dovrà affrontare due volte il Real e poi sarà rivale degli azzurri al Maradona. Ciò vuol dire che se i portoghesi si confermeranno rivali per il secondo posto, il Napoli ha il grande vantaggio di aver già vinto in trasferta e di poter sfruttare la gara in casa per consolidare la propria posizione.