Perché il Napoli può andare agli ottavi anche perdendo col Braga

Il Napoli occupa la seconda posizione del gruppo C, con un vantaggio di tre punti sullo Sporting Braga. La fase a gironi si concluderà con il match del Maradona proprio tra i partenopei e i portoghesi, in programma il prossimo 12 dicembre.

Alla squadra di Mazzarri basterebbe non perdere per ottenere la qualificazione. Anche la sconfitta con un gol di scarto garantirebbe il passaggio del turno, considerata la vittoria per 2-1 dell'andata e la migliore differenza reti.