Perché Lozano può finalmente esplodere (Kvara lo toglierà dall'imbarazzo)

Sbagliava sempre chi considerava Lozano un esterno tecnico capace di dribblare e creare fantasia sulla trequarti. Lozano ha tanta velocità, l'unico modo per superare l'uomo è lo sprint sul fondo. In questi anni c'è stato un equivoco che ha condizionato i giudizi: credere che potesse essere una sorta di Insigne 2.0 per qualità e imprevedibilità. In realtà il messicano è un Callejon più rapido che può crescere sottoporta. Con l'arrivo di Kvara le cose cambieranno. I compagni si affideranno spesso a lui e da sinistra le azioni principali partiranno. Lozano, largo a destra, proprio come lo spagnolo, sarà chiamato a ripetuti tagli, con la sua rapidità potrà segnare molti gol come successo con l'Adana. El Chucky è uomo da gol e da finalizzazione e non calciatore da cercare per creare pericoli. Kvara può aiutarlo.