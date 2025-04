Pericolo squalifica in vista del Monza: un solo diffidato contro l'Empoli

Col passare delle giornate aumenta anche il rischio diffidati per il Napoli. Lo ha ricordato anche Antonio Conte ieri in conferenza stampa. Oggi contro l’Empoli mancheranno di Lorenzo e Anguissa che erano diffidati contro il Bologna e che sono stati ammoniti e dunque sono squalificati per questa sera.

In vista della prossima di campionato contro il Monza, gara in programma sabato 19 aprile, l’unico diffidato di questa sera sarà Mathias Olivera che partirà titolare a sinistra nel 4-3-3 dell’allenatore del Napoli. Un'eventuale ammonizione vorrebbe dire squalifica per il turno successivo.