Pescara, ecco Insigne: è arrivato in città per visite mediche e firma

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 29 GEN - Un centinaio di tifosi del Pescara ha accolto l'arrivo, intorno alle 18.30, del loro idolo di un tempo, Lorenzo Insigne: l'ex attaccante del Napoli e della nazionale si è subito sottoposto alle visite mediche in un centro medico di Montesilvano prima della firma del contratto che lo legherà al club biancazzurro fino al 30 giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza.

Ad attenderlo a Montesilvano il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Pasquale Foggia, oltre ai tifosi: a distanza di 14 anni dalla sua esperienza in serie B in riva all'Adriatico, Insigne è pronto ad indossare nuovamente la maglia del Pescara. Sabato pomeriggio sarà in tribuna per seguire Mantova-Pescara e dalla prossima settimana si metterà a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone. (ANSA).