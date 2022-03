Pioli batte Spalletti: è la prima volta dopo dodici tentativi

"Spero che arrivi prima o poi... meglio prima" aveva dichiarato in conferenza stampa

Stefano Pioli vince per la prima volta contro Luciano Spalletti e lo fa al dodicesimo tentativo, dopo aver perso 8 volte e pareggiato 3. Rompe il ghiaccio nella partita più importante: "Spero che arrivi prima o poi... meglio prima" aveva dichiarato in conferenza stampa. Eccolo accontentato. E il Milan guarda di nuovo tutti dall'alto al basso, in solitaria (anche se l'Inter deve recuperare una partita) e dimostrando per l'ennesima volta di come nelle gare che contano davvero c'è sempre.