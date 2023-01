Pirlo nuovo commissario tecnico del Belgio? E’ nella shortlist per il dopo Martinez

La Federcalcio del Belgio, nelle scorse giornate, ha pubblicato sul proprio sito un annuncio, di fatto, coi requisiti per diventare il nuovo commissario tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di Pool/Image Sport

La Federcalcio del Belgio, nelle scorse giornate, ha pubblicato sul proprio sito un annuncio, di fatto, coi requisiti per diventare il nuovo commissario tecnico dei Diavoli Rossi. Dopo l'addio a Roberto Martinez, da oggi nuovo ct del Portogallo, è caccia all'erede. Il Belgio da questa settimana inizierà le 'interviste' con tutti i possibili candidati. C'è già stata un'ampia scrematura dei nomi e tra quelli rimasti c'è spazio anche per l'Italia: nel mirino della Federcalcio belga, tra gli altri, ci sarebbe anche l'attuale tecnico del Fatih Karagumruk ed ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.