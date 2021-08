Playoff Conference League, i risultati del pomeriggio: Gent a sorpresa ko

Sono da poco terminate le prime cinque gare valide per l’andata delle qualificazioni ai gironi di Conference League e sono già arrivate parecchie sorprese. Perdono a sorpresa, infatti, gli irlandesi dello Shamrock Rovers che crollano per 4-2 in casa degli estoni del Flora. Ko a sorpresa anche il Gent, che perde in casa dei polacchi del Rakow per 1-0, mentre passeggia in Finlandia l’Union Berlin, che batte per 4-0 il Kups. Infine, vittorie per il Qarabag contro l’Aberdeen e per il Maccabi Tel Aviv in casa dello Shakhtar Karagandy.

Shakhtar Karagandy (KAZ) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 1-2

Flora (EST) - Shamrock Rovers (IRL) 4-2

Kups (FIN) - Union Berlin (GER) 0-4

Qarabag (AZE) - Aberdeen (SCO) 1-0

Rakow (POL) - Gent (BEL) 1-0