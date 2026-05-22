Serie A, Milinkovic-Savic vince il premio per il miglior momento di Fair Play: ecco qual è
Vanja Milinkovic-Savic vince il premio 'Fair Play Moment Of The Season' assegnato dalla Lega Serie A. Ad annunciarlo è la Lega stessa: "Lega Calcio Serie A e Philadelphia annunciano che il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” è stato assegnato al portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, per essersi reso protagonista, in occasione della sfida Bologna-Napoli, dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell’arco della stagione sportiva 2025/2026.
Al termine del match disputato allo stadio “Renato Dall’Ara” lo scorso 9 novembre 2025, nonostante la sconfitta, Milinkovic-Savic si è avvicinato al giovane portiere del Bologna Massimo Pessina fagli i complimenti per l’esordio in Serie A appena avvenuto: un gesto tanto semplice quanto significativo che sintetizza i valori più sinceri dello sport. L'abbraccio di Vanja Milinkovic-Savic all'esordiente Pessina rappresenta l'immagine plastica di cosa sia davvero il calcio che amiamo".
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