Pokerissimo al Liechtenstein: Macedonia del Nord prima! Super gol e 83' per Elmas

di Antonio Noto

Nessun problema per la Macedonia del Nord, che dilaga contro il Liechtenstein nella sfida del Gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. La nazionale allenata da Milevski s'impone con un perentorio 5-0. A sbloccare il match uno straordinario gol di Eljif Elmas, in centrocampista del Napoli va in rete dopo un'azione personale e una serie di serpentine. 

A segno per la nazionale macedone anche Bardhi, Churlinov, Qamili, Stankovski. Grazie a questi tre punti conquistati la Macedonia balza al primo posto in classifica, scavalcando di un punto il Galles. Di seguito la situazione attuale del girone.

La classifica del Gruppo J:
Macedonia del Nord 11
Galles 10
Belgio 7**
Kazakistan 3*
Liechtenstein 0
* una gara in meno
** due gare in meno