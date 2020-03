Politano protagonista di un Q&A sui social del Napoli: "Fatemi le vostre domande"

Q&A, Question and Answer, l'ultima frontiera dell'intervista ai tempi dei social. E domani anche in casa Napoli ci sarà una chiacchierata social tra Matteo Politano e i tifosi azzurri. Ad annunciarlo il diretto interessato tramite il canale Instagram della SSC Napoli: "Ciao a tutti ragazzi, fatemi le vostre domande e domani vi risponderò sul canale Instagram del Napoli. Ciao!". Per collegarsi con l'ex Inter, dunque, basta andare su Instagram, aprire l'account del club azzurro e cominciare con le domande.