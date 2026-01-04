Politano show, che dominio all'Olimpico: dopo 45' è 2-0 contro la Lazio

Show del Napoli all'Olimpico. Due a zero al termine del primo tempo con due assist di Politano e reti di Spinazzola e Rrahmani di testa su punizione. Per ora non c'è partita a Roma con dominio azzurro, 7 tiri a 1, maggior possesso palla e grande padronanza del campo e del pallone.