Politano si accende contro il Milan: rossoneri sono la sua vittima preferita in trasferta in A

L’esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano, quando vede il Milan si accende. L’ex Inter ha un feeling particolare con i rossoneri che sono la sua vittima preferita in trasferta in Serie A. Sono tre le reti a San Siro contro il Milan, incluso uno nel match dello scorso marzo, vinto dal Napoli 1-0. Numeri incoraggianti in vista della gara di domani sera. Politano è in ballottaggio con Lozano per il ruolo di titolare, ma è pronto a dare il suo contributo vista la mole di assenti per via degli infortuni.