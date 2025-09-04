Ufficiale
Portiere 13enne picchiato in campo da un genitore: maxi squalifica per lui e per l’avversario
(ANSA) - TORINO, 04 SET - Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar. È la decisione del giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti. La squalifica è stata decisa per "la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport". (ANSA).
