Premier, City ed Everton ko: 88' per Lindstrom. Pari e un giallo per il subentrante Cajuste

Anche il Bournemouth abbatte il Manchester City. Dopo il Tottenham e con oggi gli uomini di Guardiola incassano la seconda sconfitta di fila (2-1) e permettono così al Liverpool di riprendersi la vetta della Premier League in occasione del decimo turno contro il Brighton. Una vittoria prepotente quella dei Reds su un Brighton che non demeritava, ma è stato travolto dalla forza di Salah e Gakpo: da 0-1 a 2-1 Slot e la sua ciurma torna al primo posto a +2 sul City. Intanto il West Ham di Lopetegui torna a perdere e ne prende tre dal Nottingham, che invece sale al terzo posto e sopra l'Arsenal di un punto.

L'Everton perde 1-0 in casa del Southampton. Jesper Lindstrom, in prestito dal Napoli, gioca titolare e viene sostituito da Branthwaite all'88'. Pochi minuti e un giallo, invece, per l'altro azzurro in prestito in Premier. Jens Cajuste è entrato all'81' di Ispwich-Leicester, terminata 1-1 con i padroni di casa in 10 raggiunti al 93'.

Il programma completo

Sabato 2 novembre

Newcastle - Arsenal 1-0

Bournemouth - Manchester City 2-1

Ipswich - Leicester 1-1

Liverpool - Brighton 2-1

Nottingham - West Ham 3-0

Southampton - Everton 1-0

Wolves - Crystal Palace

Domenica 3 novembre

Tottenham - Aston Villa

Manchester United - Chelsea

Fulham - Brentford

CLASSIFICA

Liverpool 25 punti*

Manchester City 23*

Nottingham 19*

Arsenal 18*

Aston Villa 18

Chelsea 17

Brighton 16*

Bournemouth 15*

Newcastle 15*

Tottenham 13

Brentford 13

Fulham 12

Manchester United 11

West Ham 11*

Leicester 10*

Eventon 9

Crystal Palace 6

Ipswich 5*

Wolves 2

Southampton 1

*una gara in più