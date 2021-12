Premier, focolaio Tottenham: si valuta il rinvio della sfida col Brighton

Il Tottenham sta valutando di richiedere il rinvio della sfida di Premier League contro il Brighton, in programma domenica. Questo a seguito dei numerosi casi positivi al Covid-19 riscontrati in squadra. Stando a quanto riportato da football.london sette giocatori della Prima squadra avrebbero contratto il virus, oltre ad alcuni membri dello staff tecnico. Si dovrebbe giocare regolarmente questa sera contro il Rennes, per l'ultima giornata di Conference League.